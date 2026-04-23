Coalición pide al Senado de EE.UU. frenar un plan millonario para agencias migratorias

Con una votación de 30-48, los senadores republicanos aprobaron este jueves una medida presupuestaria que busca inyectar los fondos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

La resolución allana el camino para que los comités de ambas cámaras autoricen los fondos y logren saltarse la obstrucción de los demócratas que se han negado a financiar estas agencias a menos que se implementen cambios tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en protestas en Mineápolis.

Naureen Shah, directiva de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) además lamentó que 17 inmigrantes han muerto este año bajo custodia de Inmigración y cuestionó la "imprudente campaña de detenciones y deportaciones".

Entre tanto, Juliana Macedo do Nascimento, de United We Dream, cuestionó esta nueva inyección para inmigración se suma a "los 170.000 millones del año pasado.

Ignacia Rodriguez Kmec, asesora jurídica de políticas en el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), calificó como una "vergüenza" la millonaria asignación adicional para financiar la agenda de detención masiva del gobierno de Donald Trump.

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"En lugar de alimentar la crueldad de ICE y CBP con más dólares de nuestros contribuyentes, cualquier legislación que el Congreso considere debe incluir una vía hacia la ciudadanía para los millones de inmigrantes que hacen prosperar a este país", añadió.