Dimite el jefe de la Oficina de Seguridad presidencial polaca por desacuerdos con Tusk

La renuncia, que fue aceptada hoy por el presidente conservador Karol Nawrocki, se produce tras meses de parálisis en la BBN debido a la negativa del Ejecutivo de reconocer como válidas las credenciales de Cenckiewicz para acceder a información sensible.

Cenckiewicz explicó su decisión en un comunicado publicado en redes sociales donde acusa al centrista Tusk de "acciones ilegales" contra él y asegura que el Gobierno actúa con un "vandalismo antiestatal sin precedentes" que le ha imposibilitado el ejercicio de las funciones que le encomendó el presidente en agosto de 2025.

La BBN es un órgano estatal dependiente del presidente que tiene la función de apoyar y asesorarle en materias de seguridad y defensa nacional, incluidos asuntos de Inteligencia, y participar en la elaboración de documentos estratégicos relativos a la defensa y seguridad pública.

El conflicto tiene sus raíces en julio de 2024, cuando el Servicio de Contrainteligencia Militar (SKW) revocó los permisos de seguridad de Cenckiewicz porque éste había ocultado información relevante sobre su supuesta dependencia de un fármaco.

A pesar de que el Tribunal Administrativo Supremo falló a favor de Cenckiewicz el pasado 15 de abril, el Gobierno sostuvo que esa sentencia no restauraba el acceso "automático" a los secretos de Estado mientras no se lleven a cabo nuevos procesos de verificación.

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Cenckiewicz, por su parte, vincula esa situación a sus investigaciones sobre la supuesta influencia rusa en los anteriores gobiernos de Tusk y su intención de desclasificar documentos que según él perjudicarían al Gobierno.

Esta dimisión representa una nueva crisis institucional en una Polonia profundamente dividida entre el Gobierno y la Presidencia.

Mientras el entorno del presidente Nawrocki acusa al Ejecutivo de intentar "deslegitimar" la jefatura del Estado que ostenta el Palacio Presidencial, Donald Tusk asegura que el presidente socava la seguridad nacional, la democracia y los intereses polacos con fines partidistas.

El ministro coordinador de los Servicios de Inteligencia, Tomasz Siemoniak, tildó la decisión de Cenckiewicz de "histérica" en un mensaje publicado en la plataforma X y añadió que "alguien sin autorización de seguridad nunca debió ocupar el cargo" de jefe de la BBN.

Tras confirmarse la dimisión, se anunció que el general Andrzej Kowalski asumirá la jefatura interina del organismo.