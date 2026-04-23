Diputado venezolano pide al Gobierno que publique cronograma de suspensión de electricidad

"El Gobierno tiene que instruir a sus funcionarios para que se hagan públicos unos cronogramas de suspensión del servicio, de manera que la gente pueda organizarse y tomar algunas medidas, mientras se resuelve el problema de fondo", dijo Romero al lado de Delcy Rodríguez, en un acto desde la ciudad de Barquisimeto (oeste).

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, el diputado del partido Avanzada Progresista, que se define como opositor, subrayó que hay "circunstancias sobrevenidas" que hay que "atender con urgencia", como es el tema de los servicios públicos, en particular la electricidad.

El pasado domingo, Delcy Rodríguez informó sobre negociaciones con las compañías Siemens y General Electric para resolver la crisis eléctrica en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), gracias al "diálogo diplomático" construido en los últimos meses de acercamientos con Estados Unidos.

El líder chavista, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses, se comprometió entonces a "resolver los problemas" de Zulia, al asegurar que no es ajena a la situación en el estado.

Por otra parte, afirmó que están "luchando" en el Fondo Monetario Internacional (FMI), que recientemente reanudó relaciones con Caracas tras haberlas suspendido en 2019, por "los 5.000 millones de dólares que son de Venezuela", con el objetivo de "recuperar infraestructura vital", entre las que mencionó la eléctrica, además de la hídrica y la sanitaria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El pasado jueves, el opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder y premio nobel María Corina Machado, consideró que el sistema eléctrico de Venezuela está en "completo abandono", tras denunciar "otro apagón general" en la ciudad de Maracaibo, en Zulia.

Recientemente, el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) exhortó al Gobierno de Venezuela a precisar el plan de ahorro de energía, establecido en marzo pasado para contribuir con la estabilidad del sistema eléctrico, tras reportarse fallas prolongadas de electricidad en varios estados del país.