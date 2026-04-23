EEUU auditará la gestión del Departamento de Justicia de los archivos de Epstein

"Nuestro objetivo preliminar es evaluar los procesos del Departamento de Justicia para identificar, editar y divulgar los registros en su poder, según lo exige la Ley", explicó la oficina de auditoría de la dependencia.

La auditoría fue anunciada 20 días después de que la fiscal general, Pam Bondi, fuera apartada de su cargo por el presidente Donald Trump, por insatisfacción por el avance de investigaciones.

Bondi fue cuestionada, tanto republicanos como demócratas, por la gestión de la publicación de los archivos de Epstein al considerarla incompleta, excesivamente censurada y, en algunos casos, tardía.

A finales de enero de 2026 se hicieron públicos los últimos documentos, más de tres millones, por parte del Departamento de Justicia que dio por cumplido el mandato legal de divulgación, aunque siguen recibiendo críticas por la censura en muchos de ellos.

La investigación penal principal sobre Epstein se cerró en 2019 cuando murió, pero desde finales de 2025 y durante 2026 se han reactivado varias líneas de investigación y supervisión ligadas a sus redes, a la gestión del caso por el Departamento de Justicia y a la publicación de sus archivos.

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En el Capitolio, la Cámara de Representantes mantiene abierta su propia investigación sobre los vínculos de figuras poderosas con Epstein y sobre el manejo del caso por el Departamento de Justicia, en la que han comparecido el expresidente Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y está previsto que el próximo 10 de junio acuda el magnate Bill Gates.