El Ejército de Nigeria rescata a 15 mujeres y niños secuestrados por terroristas

"Las tropas del Sector 1 de la 26ª Brigada llevaron a cabo operaciones de búsqueda y rescate en las montañas de Mandara y rescataron con éxito a 15 mujeres y niños secuestrados previamente por terroristas", publicó el Ejército nigeriano en su cuenta de la red social X

Este operativo tuvo lugar el miércoles, cuando los soldados nigerianos también repelieron "con éxito" numerosos ataques terroristas contra los pueblos de Kanama, Ngoshe y Banki, en el estado nororiental de Borno.

"Los ataques frustrados subrayan la constante preparación para el combate de las tropas de la Operación Hadin Kai y su superioridad a la hora de impedir que los terroristas actúen con libertad", añadió el Ejército.

Además, la Fuerza Aérea realizó varios ataques en el bosque de Sambisa, también en Borno, donde destruyó vehículos armados usados por los terroristas.

Otro "ataque de precisión" en Mallam Ftori (noreste) logró acabar con "decenas" de terroristas que se encontraban enterrando a otros miembros de sus grupos fallecidos en operaciones previas del Ejército nigeriano.

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El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En el noroeste, Lakurawa, un grupo aparentemente ligado a la organización terrorista Estado Islámico-Provincia del Sahel (ISSP), también suele cometer atentados en los estados de Kebbi y Sokoto desde hace unos años.

Los combates contra esos grupos se han intensificado desde que Estados Unidos lanzó, junto con fuerzas nigerianas, una serie de ataques aéreos a finales de diciembre de 2025 contra posiciones yihadistas en el noroeste.

Además, algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste, sufren ataques frecuentes de "bandidos", término usado para nombrar a criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades a veces tildan de "terroristas".