El embajador Carlos Pareja es el nuevo canciller de Perú, tras la crisis por aviones F-16

Balcázar encabezó la ceremonia de toma de juramento al nuevo canciller en el Palacio de Gobierno de Lima, junto al resto de integrantes del Consejo de Ministros, entre los cuales figura también Amadeo Flores, quien sustituyó a Carlos Díaz en el ministerio de Defensa, tras renunciar igualmente por la actitud del mandatario en la compra de las aeronaves.

Pareja Ríos, de 75 años, también fue embajador de Perú ante Suiza y Chile, así como director general de Protocolo y Ceremonial del Estado en la cancillería peruana, y pasó al retiro en 2018.

Su antecesor renunció el miércoles por la decisión política del presidente interino que, según aseguró, "pone en peligro a nuestro país, le quita credibilidad", pues Balcázar insistió hasta ese día en que el contrato de compra de las naves F-16 debía ser atendido por el próximo Gobierno, a pesar de que las negociaciones ya habían llegado a un acuerdo definitivo.

"El contrato se firmó el lunes, pero ha estado en varios medios diciendo que no se han firmado, esa es una mentira flagrante", expresó De Zela, quien dijo haber intentado de convencer a Balcázar de cambiar de idea.

Tras las renuncias de los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa, el primer ministro, Luis Arroyo, confirmó el miércoles que el Gobierno adquirió para la Fuerza Aérea del Perú una flota de los aviones F-16 Block 70, fabricados en EE.UU., y aseguró que ya se ha cumplido con todos los compromisos económicos asumidos en el cronograma acordado.

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"Esta decisión es de naturaleza estratégica y le corresponde al Ejecutivo cumplir y hacer cumplir los acuerdos emitidos", indicó Arroyo horas después de que Balcázar reforzara su postura de recomendar que el siguiente Gobierno, que asumirá a fines de julio próximo, decidiera si se ejecutaba la adquisición.

La decisión de Balcázar fue anunciada el pasado viernes en una entrevista radial y motivó un mensaje hostil del embajador de EE.UU., Bernie Navarro, quien anunció represalias contra Perú si no cumplía el principio de acuerdo supuestamente firmado en secreto con la administración del anterior presidente interino, José Jerí (2025-2026).