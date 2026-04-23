El escritor mexicano Gonzalo Celorio inicia la tradicional lectura del 'Quijote' en Madrid

Como es tradicional en este acto, que se celebra cada año para conmemorar el Día Internacional del Libro, el flamante Premio Cervantes leyó las primeras frases del 'Quijote': "En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero".

Tras Celorio, continuaron la lectura el presidente del Círculo de Bellas Artes, Juan Miguel Hernández Léon; el ministro español de Cultura, Erest Urtasun, que lo ha hecho a través de videoconferencia; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y varios embajadores.

Ininterrumpidamente durante las próximas cuarenta horas, es decir, hasta el sábado, continuará la lectura del libro de Cervantes.

Casi un centenar de instituciones, entre ellas varias sedes del Instituto Cervantes, centros culturales de España en el exterior y diferentes colectivos e instituciones educativas de 32 países participarán a través de conexiones.