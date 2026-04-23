El expresidente español Rajoy niega una trama política contra el extesorero de su partido

El expresidente también desvinculó a su exministro del Interior Jorge Fernández Díaz de trama policial alguna contra el antiguo administrador de fondos.

Rajoy, que gobernó de diciembre de 2011 a junio de 2018, admitió que supo que había existido una operación policial para "coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros", tras haber aparecido la fortuna de 47 millones de euros que ocultaba en Suiza, pero rechazó que Fernández Díaz tuviera relación.

El expolítico conservador, que era también presidente del Partido Popular (PP), declaró este jueves como testigo en el juicio contra varios ex altos cargos del Ministerio del Interior durante su mandato.

Están acusados de organizar, entre 2013 y 2025, una red parapolicial con fondos reservados del Estado para espiar y sustraer documentos a Bárcenas sobre la financiación irregular del partido que pudieran comprometer a sus dirigentes.

"Ni el ministro del Interior, ni el secretario de Estado, ni el presidente del Gobierno están en las operaciones policiales", argumentó Rajoy al negar cualquier intervención política.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además del exministro, están acusados el exsecretario de Estado de Seguridad (viceministro) Francisco Martínez (la Fiscalía pide 15 años de prisión para cada uno), mandos policiales de la época y el que fuera chófer de la familia Bárcenas, que supuestamente era confidente de la trama.

La petición de pena más alta de la Fiscalía, de 19 años de cárcel, es para el excomisario de policía José Manuel Villarejo, investigado y condenado ya por otros casos de corrupción.

Rajoy insistió en desvincular a Fernández Díaz y Martínez de este escándalo, conocido como 'Kitchen', y se mostró "absolutamente convencido de que esa operación policial se adecuó totalmente a la legalidad". La tesis coincide con la versión exculpatoria de los propios acusados.

Bárcenas, que asiste al juicio como perjudicado, aseguró el lunes pasado que Rajoy metió en su presencia en una trituradora la última hoja de la contabilidad irregular del partido, que gestionaba el extesorero. Esto es "absolutamente falso", respondió Rajoy al ser preguntado por la cuestión.

En 2018, el antiguo administrador de los fondos del PP fue condenado a 33 años y cuatro meses de cárcel por el caso Gürtel, un sistema corrupto de cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos públicos para financiar al partido.

El Tribunal Supremo le rebajó la pena en 2020 a 29 años, con un cumplimiento máximo de 12 años, y se encuentra en régimen de semilibertad desde diciembre de 2022.

Preguntado sobre qué medidas decidió tomar el PP cuando se conocieron los documentos sobre la contabilidad paralela y que Bárcenas escondía una fortuna millonaria en Suiza, Rajoy se limitó a responder que él era presidente del Gobierno entonces y no se ocupaba de esas cosas.

Rajoy reconoció que la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal, que fue su mano derecha en el PP, le dijo que había que echar a Bárcenas.

De Cospedal, también citada como testigo este jueves, aseguró que nadie le informó acerca de una operación para obtener documentación de Bárcenas, que desconoce y duda que fuera verdad.

La expolítica conservadora estuvo imputada durante la investigación del caso, aunque finalmente no fue procesada.

Hoy se desmarcó de la operación 'Kitchen' y no cree que Bárcenas tuviese en su poder información comprometedora ni para el PP ni para ella.