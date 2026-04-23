El festival de documentales Hot Docs se inicia con un retrato de la cantante Carole Pope

El evento, que se prolongará hasta el 3 de mayo, incluye 80 largometrajes y 35 cortos procedentes de 51 países, con más de 50 estrenos mundiales e internacionales y nueve programas temáticos que abordan desde conflictos sociales hasta el impacto de la tecnología.

La directora ejecutiva del festival, Diana Sánchez, subrayó en un comunicado que el documental permite "comprender mejor el mundo a través de historias complejas y profundamente humanas".

"Este año, el festival Hot Docs celebra el cine documental con 115 películas de todo el mundo, acercando estas obras al público y reuniéndonos de forma que profundizan en nuestro entendimiento del mundo que compartimos", añadió Sánchez.

Entre los títulos más destacados figura también 'Black Zombie', de la cineasta Maya Annik Bedward, que revisa los orígenes históricos y culturales del mito del "muerto viviente" en el Caribe colonial y denuncia su distorsión en el cine comercial.

Asimismo, 'Maintenance Artist' explora la trayectoria de la artista Mierle Laderman Ukeles y su reivindicación del trabajo invisible, mientras que 'The Ballad of Judas Priest' repasa la influencia de la banda británica de 'heavy metal' en la cultura musical contemporánea.

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La programación también incorpora producciones con fuerte carga social y local, como 'Nekai Walks', que narra la recuperación de un joven de Toronto tras sobrevivir a un tiroteo y pone el foco en la violencia armada en la ciudad.

Otros documentales analizan fenómenos contemporáneos como las redes sociales ('Myspace'), las aplicaciones de citas ('Love Apptually') o el periodismo independiente ('Steal This Story, Please!'), reflejando la diversidad temática del certamen.

Este año, Hot Docs incorpora el programa Made in Brazil que mostrará documentales brasileños incluido el estreno mundial de 'Solar Shadow', de los directores Hugo Haddad e Isadora Canela, sobre la astronomía ancestral indígena en el país sudamericano.

Hot Docs mantiene además su dimensión industrial y de debate con iniciativas como el programa Big Ideas, que reunirá a cineastas y expertos para analizar cuestiones de actualidad, así como sesiones profesionales y de mercado para el sector audiovisual.

El certamen culminará con la entrega del premio del público Rogers al mejor documental canadiense, dotado con 50.000 dólares, en una edición que vuelve a situar a Toronto como uno de los principales centros globales del cine de no ficción.