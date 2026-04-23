El Gobierno de México y empresarios acuerdan un tope de 1,61 dólares para el diésel

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explicó que esta medida se da en “beneficio de la economía” y remarcó que aplicará acciones adicionales “que permitan continuar con reducciones en el precio del diésel por litro”.

El acuerdo se concretó durante una reunión el martes encabezada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, con autoridades de las Secretarías de Energía (Sener), de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Agencia de Seguridad, Energía y Medio Ambiente (ASEA) y de la Guardia Nacional y empresarios gasolineros.

“Los empresarios gasolineros refrendaron el compromiso de continuar apoyando las medidas que impulsa la Presidenta de México para beneficiar a las familias mexicanas incrementando el número de estaciones de servicio a nivel nacional que participen de este esfuerzo”, precisó el boletín.

El Gobierno mexicano se comprometió también a mantener la aplicación de estímulos al Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS) y aseguró que trabaja en la reducción de las comisiones por pago con tarjetas, vales y medios de pago electrónicos.

“Además continúa con las medidas de trámites y soluciones administrativas, se continuará reforzando la seguridad y mejorando las cadenas logísticas de suministro de combustible”, puntualizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acuerdo ocurre luego de que en días pasados, la gobernante mexicana había expresado durante su conferencia de prensa matutina que “no había razón” para que las gasolineras vendieran este combustible a un precio más alto del acordado.

Además, ocurre luego de que a principios de marzo, el Gobierno mexicano anunciara la renovación del acuerdo con la patronal de los combustibles para mantener el precio del litro de gasolina regular en un máximo de 24 pesos (1,38 dólares), en medio de un alza en los precios de los combustibles por la guerra en Irán.

El acuerdo, denominado ‘Política Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina en Beneficio del Pueblo de México’, fue suscrito en febrero de 2025, y se ha ido renovando regularmente a lo largo de los últimos 12 meses.

El pacto firmado en febrero de 2025, fue y sigue siendo de carácter voluntario y no impone obligaciones legales a las partes firmantes, aunque en el caso del acuerdo sobre el diésel no precisó las condiciones ni el tiempo por el que se prolongará.