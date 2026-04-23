España pide que no queden impunes los ataques a periodistas tras la muerte de Amal Khalil

El Gobierno español denunció en un comunicado la muerte de Amal Khalil y las heridas sufridas por la también periodista Zainab Faraj por ataques de Israel mientras ejercían sus labores de información en At Tiri, en el sur del Líbano, así como los ataques contra los equipos sanitarios que obstaculizaron el rescate y evacuación de las víctimas.

España llamó de nuevo a las partes a cumplir el alto el fuego en Líbano y a respetar el derecho internacional humanitario, y recordó que, de acuerdo con el Protocolo I del Convenio de Ginebra de 1949, el personal sanitario, los trabajadores humanitarios y los periodistas no pueden ser objeto de ataques.

La muerte de Amal Khalil, recordó el Ejecutivo español, se suma a la de más de 230 periodistas muertos en la Franja de Gaza y a 23 en el Líbano desde el inicio del conflicto en 2023, según la Federación Internacional de Periodistas.

"El derecho a la información es un derecho fundamental, esencial para garantizar la transparencia, la libertad de expresión y el acceso a la información veraz de todos los ciudadanos. Los ataques contra periodistas constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario que no deben quedar impune", concluyó la nota.