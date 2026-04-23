Hacienda bloquea en México a una red vinculada a distribución de drogas sintéticas

De acuerdo con un comunicado difundido este jueves, la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a nueve personas físicas y 14 empresas vinculadas presuntamente con actividades relacionadas con la distribución de drogas sintéticas, al tiempo que los ligó al Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.

La Secretaría de Hacienda detalló que, en el ámbito nacional, la UIF realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo de los sujetos señalados y detectó el uso de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.

Además, indicó que se identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, sin ofrecer detalles, y señaló inconsistencias entre los ingresos reportados y los montos operados dentro del sistema financiero.

El comunicado también refiere posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal dentro del territorio mexicano.

La dependencia de Hacienda agregó que se detectaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.

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Con base en ello, la UIF presentó las denuncias correspondientes por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas, congelando sus cuentas.

Según Hacienda, estas medidas, sumadas a las acciones emprendidas en Estados Unidos, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y ayudan a cerrar espacios usados para dispersar recursos ilícitos mediante estructuras corporativas.

Por último, la UIF remarcó su coordinación con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera (GAFI), para prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada.