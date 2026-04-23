Israel mantiene 925 barreras en Cisjordania ocupada, la cifra más alta en 20 años

Según los datos publicados por el organismo, al menos 459 de estas barreras bloquean o dificultan el acceso a carreteras principales, lo que afecta de forma significativa la circulación de la población palestina en este territorio, que apenas comprime unos 5.640 kilómetros cuadrados.

El informe señala además que en lo que va de 2025 se han instalado más de 120 nuevos portones en carreteras, ya sea de forma independiente o como parte de puestos de control del Ejército israelí.

OCHA indicó que la barrera de separación, con una longitud total de 712 kilómetros, continúa siendo el mayor obstáculo físico para la movilidad en la zona. Esta infraestructura, iniciada por Israel en 2002 durante la Segunda Intifada, combina muros de hormigón, vallas electrónicas y sistemas de control, restringiendo el acceso a tierras, servicios y comunidades.

En conjunto, el organismo estima que unos 3,4 millones de palestinos se ven afectados por estas restricciones.

Por otro lado, OCHA denunció que continúa recibiendo informes sobre ataques de colonos israelíes que han causado víctimas palestinas, daños materiales y desplazamientos forzados. Según estos reportes, los incidentes más recientes han afectado especialmente a instalaciones educativas.

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Desde el 28 de febrero de 2026, a la sombra de la guerra regional contra Irán, los colonos han intensificado sus ya recurrentes ataques en Cisjordania ocupada matando a al menos diez palestinos, más que los fallecidos en todo 2025 por sus ataques.

En lo que va de 2026, al menos 37 palestinos han muerto por fuego israelí en este territorio, según el recuento de la ONG israelí B'Tselem.