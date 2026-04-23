Israel y Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, anuncia Trump

Trump anunció la extensión de la tregua declarada el pasado 16 de abril luego de una reunión con los embajadores de Israel del Líbano en Estados Unidos, Yechiel Leiter y Nada Hamadeh, para avanzar en las negociaciones.

"¡La reunión fue un gran éxito! Estados Unidos colaborará con el Líbano para ayudarlo a protegerse de Hezbolá. El alto el fuego entre Israel y el Líbano se extenderá por tres semanas", anunció el líder estadounidense en la red Truth Social.

El republicano agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Posteriormente en una conferencia de prensa en el Despacho Oval, Trump fue cuestionado sobre un posible acuerdo de paz duradero entre ambos países a lo que se limitó a decir que "existe una gran posibilidad".

"Israel debe defenderse. Pero lo van a hacer con cuidado y quirúrgicamente", agregó el republicano.

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Durante la ronda de preguntas, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que la mediación de Trump "hizo posible" esta extensión del alto al fuego y fue optimista sobre las perspectivas para alcanzar la paz duradera.

La de este jueves es la segunda ronda de contactos entre Israel y el Líbano tras la celebrada el 14 de abril en la sede del Departamento de Estado, en Washington, que supuso la primera reunión de alto nivel entre ambas naciones desde 1993 y concluyó con un acuerdo de alto el fuego de diez días.

Tras el inicio de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Ejército israelí comenzó el 2 de marzo una ofensiva en territorio libanés contra Hizbulá, que ha causado más de 2.300 muertos y un millón de desplazados.

En las conversaciones de paz no participa Hizbulá, aliado de Irán y autor de los ataques lanzados desde el Líbano sobre Israel.

El Gobierno libanés ha rechazado que Irán negocie en su nombre en las conversaciones que mantiene con Estados Unidos en Pakistán y ha apostado por mantener estas negociaciones directas con Israel, que Hizbulá rechaza.