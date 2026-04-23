Kuwait reabre su aeropuerto internacional cerrado desde el inicio de la guerra en Irán

Así lo dijo el director de la Autoridad Pública de Aviación Civil, Humoud Mubarak Humoud Al Jaber Al Sabah, a la agencia oficial de noticias kuwaití, KUNA, en la que señaló que esta decisión se tomó "en coordinación con las autoridades internacionales pertinentes",.

Esta medida forma parte de un "plan gradual" para reanudar progresivamente el tráfico aéreo, "en preparación para la plena operatividad del aeropuerto en el próximo período", aseveró.

Igualmente, añadió, sin dar más detalles sobre la fecha de cuándo operará la instalación a plena capacidad, que ya la autoridad ha finalizado la evaluación de los "daños sufridos en algunas instalaciones del aeropuerto como consecuencia del ataque iraní y las acciones de sus aliados y grupos armados afiliados", en alusión a los grupos chiíes iraquíes que han lanzado numerosos drones contra Kuwait.

El responsable explicó que los equipos técnicos han comenzado las labores de mantenimiento y reparación de los equipos e infraestructuras operativas para garantizar su plena operatividad, así como agradeció a Arabia Saudí su "cooperación y apoyo para facilitar las operaciones de las aerolíneas kuwaitíes a través de sus aeropuertos".

Kuwait era hasta hoy el único país del golfo Pérsico que no había restablecido total o parcialmente las operaciones de tráfico aéreo civil.