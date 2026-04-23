La Bolsa de Buenos Aires cierra con una bajada del 2,31 %

En tanto, el índice general S&P BYMA retrocedió 1,94 %, a 117.510.212,84 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más bajaron fueron las de BBVA Argentina (-6,9 %), Grupo Supervielle (-6,1 %) y Grupo Financiero Galicia (-5,8 %).

Por el contrario, cerraron en terreno positivo los papeles de Aluar (1,9 %) y Pampa Energía (1 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con bajadas de hasta el 1,2 %, en tanto el índice de riesgo de Argentina subió a 549 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 15 pesos, a 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.391,50 por unidad.

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En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.420 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,6 %, a 1.482,04 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 0,3 %, a 1.424,40 pesos por unidad.