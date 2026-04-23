La Bolsa mexicana cae 0,3 %, en línea con índices en el mundo y baja a 68.631,16 unidades

"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas generalizadas a nivel global, ante el incremento en las tensiones en Oriente Medio", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

La experta apuntó que en México, el IPC "cerró la sesión con una pérdida del 0,3 % para registrar caída en dos de las últimas tres sesiones".

Al interior del mercado, añadió Siller, destacaron las pérdidas de las emisoras Genomma Lab (-6,28 %), Industrias Peñoles (-4,15 %), Banco del Bajío (-4,01 %), Volaris (-3,43 %), Gruma (-3,17 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que con el movimiento negativo de este jueves el rendimiento del IPC en lo que va del año se ubicó en +6,72 %.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,46 % frente al dólar, al cotizar en 17,42 unidades por billete verde, frente a los 17,34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

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El volumen negociado en el mercado alcanzó los 209,5 millones de títulos por un importe de 16.867 millones de pesos (unos 968 millones de dólares).

De las 679 empresas que cotizaron en la sesión, 269 cerraron con sus precios al alza, 391 registraron pérdidas y 19 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la transportadora marítima Grupo TMM (TMM A), con el 14,49 %; de la compañía de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 6,65 %, y de la comercializadora de bebidas y aperitivos Arca Continental (AC), con el 3,91 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el -6,28 %; de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el -5,56 %, y de la minera Industrias Peñoles (PEÑOLES), con el -4,15 %.