La Fuerza Aérea surcoreana se disculpa tras salir a la luz accidente causado por un selfi

"Quisiera expresar mis más sinceras disculpas por la preocupación que causó al público el accidente ocurrido en 2021", dijo en una rueda de prensa Jang Dong-ha, portavoz de la Fuerza Aérea surcoreana.

Jang explicó que el piloto en cuestión fue suspendido y recibió un "castigo severo" en su momento, y ya no forma parte del cuerpo.

Las declaraciones del portavoz se producen después de que un informe de auditoría revelase este miércoles que un mayor de la Fuerza Aérea fue parcialmente responsable de una colisión en pleno vuelo ocurrida en 2021, que causó daños por valor de 878,7 millones de wones (unos 507.000 euros).

Según recoge el periódico surcoreano Hankook Ilbo, el accidente se produjo cuando el piloto, que quería inmortalizar su último vuelo antes de ser reasignado, se elevó y giró su aeronave sin avisar al resto de su formación para hacerse un selfi, chocando con otro caza.

El Ministerio de Defensa solicitó inicialmente al piloto pagar los daños completos de la reparación, pero la Junta de Auditoría e Inspecciones surcoreana, autora del informe, decidió reducir un 90 % la multa (hasta 88 millones de wones/50.800 euros), ya que es común en la Fuerza Aérea hacer fotos conmemorativas de vuelos, una práctica que el cuerpo no ha regulado.

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La Junta destacó también el amplio historial del piloto y el hecho de que su hábil maniobra tras el choque impidió que se produjeran más daños a la aeronave.