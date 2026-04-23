Los F-16 de EE.UU. se exhiben en Perú tras polémica compra de 24 unidades que causó crisis

Dos unidades del 'Viper Demo Team', la división de acrobacias del F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos iniciaron sus entrenamientos en la capital peruana para la exhibición que ofrecerán como parte del Festival BALP de la Fuerza Aérea de Perú (FAP), que tendrá lugar el sábado y domingo en la Base Aérea de Las Palmas, con motivo de los 112 años del nacimiento del héroe nacional José Abelardo Quiñónes.

El equipo comandado este año por el mayor Taylor Hiester surcó el cielo limeño a baja altura con los motores a toda potencia para mostrar las capacidades de vuelo del modelo que tendrá a partir de 2029 la FAP, un caza de cuarta generación que se convertirá en el más moderno y equipado de Latinoamérica.

Precisamente, Hiester explicó en declaraciones a los periodistas que acudieron a presenciar el entrenamiento que las capacidades del F-16 están plenamente probadas en el campo de batalla, al tratarse del avión de combate más exitoso hasta el momento de la empresa estadounidense Lockheed Martin, con cerca de 5.000 unidades fabricadas desde 1973.

El contrato firmado por el Gobierno de Perú con Lockheed Martin contempla la adquisición de un primer lote de doce unidades por 2.000 millones de dólares, y posteriormente un segundo lote de otros doce por 1.500 millones de dólares, según detalló el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro.

EE.UU. presentó esta oferta para cuadrar los requisitos de Perú, que había presupuestado la adquisición de 24 aviones de combate por un total de 3.500 millones de dólares, y dentro del primer lote hay contempladas dos unidades con capacidad para dos pilotos.

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La versión que recibirá Perú es el F-16 Block 70, la versión más moderna de esta aeronave, que tendrá una versión personalizada, con una serie de equipos y configuraciones que nunca antes habían sido armadas en este avión, según destacó el embajador estadounidense.

Mientras, en Palacio de Gobierno de Lima todavía colea la crisis causada por esta adquisición militar, después de que el Gobierno ejecutase la compra sin el beneplácito del presidente interino, José María Balcázar, que prefería dejar que fuese el siguiente gobierno quien decidiese si se hacía la transacción.

En contra de la posición del presidente de transición, los militares firmaron el lunes los contratos con Lockheed Martin y el Ministerio de Economía efectuó este mismo miércoles el primer pago de 462 millones de dólares.

Sin embargo, ante el temor de que Balcázar frenase ese primer pago, en la mañana del miércoles dimitieron los ministros de Relaciones Exteriores, Hugo De Zela; y de Defensa, Carlos Díaz.

Perú había organizado un concurso para esta compra militar donde participaban el F-16, el Gripen sueco y el Rafale francés, pero durante el gobierno del presidente interino José Jerí se declaró que el proceso es secreto y se negoció directamente con EE.UU., con el que se firmó un principio de acuerdo que luego Balcázar se ha visto obligado a cumplir.