Lula será intervenido por un acúmulo de piel en la cabeza y una tendinitis en la mano

Fuentes de la Presidencia brasileña resaltaron a EFE que son "procedimientos simples, sin necesidad de preparación médica ni hospitalización".

Ambos procedimientos tendrán lugar en un hospital privado de São Paulo.

El líder progresista de 80 años ya se sometió a una cauterización para tratar un engrosamiento de la capa más superficial de la piel de la cabeza en febrero pasado. Según el portal G1, el nuevo procedimiento se realizará en la misma región.

El jefe de Estado, en el poder desde el 1 de enero de 2023, buscará la reelección para un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones del próximo mes de octubre.

Según las últimas encuestas, el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) ha perdido la ventaja que tenía con respecto al principal candidato opositor, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, y ahora ambos aparecen empatados.

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Incluso algunos sondeos ya sitúan numéricamente por delante a Flávio Bolsonaro, designado como candidato por su padre, quien cumple una pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado tras perder los comicios de 2022 frente a Lula.