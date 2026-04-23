Oposición venezolana reitera a EE.UU. disposición a trabajar por la transición democrática

"Reiteramos nuestra disposición a profundizar el trabajo conjunto en favor de una transición democrática en nuestro país", escribió la PUD en su cuenta de X.

A juicio de la plataforma, la "alianza política ha construido una hoja de ruta orientada a materializar, de la mejor manera posible, el plan de tres fases propuesto por el Gobierno estadounidense (estabilización, recuperación y transición), el cual conduce al restablecimiento de la democracia".

En la cuenta en X de la embajada estadounidense, Barrett informó este jueves que ya se encuentra en el país, donde sustituirá a Laura Dogu, nombrada a finales de enero para reabrir la misión diplomática tras siete años sin relaciones.

El diplomático, quien viene de ser encargado de negocios en Guatemala, aseguró que seguirá "implementando el plan de tres fases" del mandatario estadounidense, Donald Trump.

La presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de EE.UU., también saludó la llegada del diplomático y expresó que espera continuar la agenda de trabajo bilateral.

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Desde el estado Lara (oeste), donde continúa la peregrinación de trece días que convocó contra las sanciones, la mandataria instó nuevamente a que la cooperación entre Caracas y Washington sea beneficiosa para ambos pueblos.

En estos últimos meses de acercamientos, EE.UU. ha flexibilizado progresivamente su esquema de sanciones contra Venezuela, entre ellas las impuestas a los sectores de petróleo y minería y al sistema financiero público.

La coalición opositora presentó recientemente una hoja de ruta para celebrar "elecciones libres" que incluye la designación de nuevas autoridades electorales.

La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado aseguró el sábado desde Madrid que "no hay sociedad en el mundo tan unida, decidida, preparada y organizada para avanzar hacia la democracia como la venezolana", y dijo que la única garantía de estabilidad para su país "son unas elecciones limpias y libres".

Hasta la fecha, las autoridades venezolanas han dejado en segundo plano el tema electoral, tras priorizar la economía, y el pasado marzo, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, indicó que no era "perentorio" definir una fecha para comicios.