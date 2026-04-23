Perú firma convenio por 28 millones de dólares para construir Superintendencia de Valores

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) indicó que la obra se ejecutará tras la suscripción del convenio de inversión pública bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) entre la SMV y el Consorcio Grupo Flesan.

El proyecto contempla la construcción de un edificio en un área total de 15.776 metros cuadrados ubicada en el distrito limeño de Miraflores, que deberá estar concluido en un plazo máximo de 675 días.

Incluirá siete niveles para oficinas, salas de reuniones, biblioteca, comedor y áreas de servicio; además de tres sótanos para estacionamientos y cuartos técnicos; y un semisótano para la recepción, salas de usos múltiples y espacios de atención al público, además de equipamiento y mobiliario integral.

Proinversión señaló que adjudicó en marzo pasado la buena pro del proyecto al Consorcio Grupo Flesan, integrado por De Vicente Constructora y Flesan Energía, al cumplir con todos los requisitos establecidos en las bases y tras presentar una oferta económica de 100,8 millones de soles.

En el acto protocolario de firma del convenio participaron el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio; el superintendente del Mercado de Valores, Juan Pichihua; el secretario general del Ministerio de Economía y Finanzas, Gino Rolleri Alvarado y el representante del Consorcio Grupo Flesan Álvaro Beckdorf Altschwager.

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En Perú, el mecanismo de OxI permite a las empresas adelantar el pago de su impuesto a la renta para financiar y ejecutar proyectos de inversión pública, un monto que se les devuelve, al término de la obra y de la verificación de los estándares de calidad, mediante certificados que pueden ser utilizados para su declaración de tributos.