Perú incorpora vacuna contra principal causa de muerte neonatal a esquema de inmunización

El Ministerio de Salud (Minsa) informó en un comunicado que ha promulgado una resolución con la modificación de la Norma Técnica de Salud para incorporar por primera vez en el país la protección contra el VRS.

La medida contempla la inclusión progresiva de la vacuna para gestantes y el uso del anticuerpo monoclonal Nirsevimab, como parte de la estrategia integral orientada a reducir la mortalidad neonatal, especialmente en la población prematura.

"En Perú nacen entre 28.000 y 30.000 prematuros cada año, lo que representa cerca del 10 % de los nacimientos, población altamente vulnerable frente al VRS", destacó al respecto el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco.

El ministro enfatizó que este virus respiratorio "es la primera causa de muerte en neonatos por infecciones respiratorias" y dijo que con esta estrategia se va a "proteger a los recién nacidos, evitar que lleguen a UCI y reducir significativamente el riesgo de fallecimiento".

El Minsa detalló que la Dirección de Inmunizaciones (Dmuni) del Minsa está realizando las gestiones para la incorporación de estas tecnologías sanitarias en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (Pnume).

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Velasco agregó que el Estado garantizará el abastecimiento de las vacunas y productos biológicos para la implementación de la medida y remarcó que "ahora corresponde a los padres y madres cumplir con la suya: llevar a sus hijos a vacunar".