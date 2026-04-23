Robert De Niro y Sofia Coppola se suman a carta contra fusión de Warner y Paramount

Anteriormente más de 2.000 profesionales de la industria de Hollywood, entre los que destacan figuras como Ben Stiller, Javier Bardem y Pedro Pascal, habían firmado la carta que alega que la fusión perjudicará a una industria del entretenimiento ya en dificultades.

De acuerdo con el escrito publicado el 13 de abril, la operación provocará pérdidas de empleo, generará menos oportunidades para creadores, y generará mayores costos y menos opciones para el público nacional e internacional.

Hasta este jueves, la carta cuenta con 4.194 firmantes, de los cuales más de 75 son ganadores y nominados al Óscar, informó Variety.

La votación de la junta de accionistas de este jueves aclara el camino para que Paramount adquiera WBD por 111.000 millones de dólares y se quede con los activos de la compañía, que incluye HBO y HBO Max, los estudios de cine y televisión de Warner Bros., DC, CNN, TBS, TNT, HGTV y Discovery+.

Según los términos del acuerdo, que desde que se planteó ha suscitado críticas de parte de Hollywood, los accionistas de WBD recibirán 31 dólares en efectivo por cada acción ordinaria que posean de la empresa.

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La votación aún tiene que ser certificada de manera formal, y ambas empresas esperan conseguir la aprobación de los reguladores gubernamentales y cerrar la transacción en el tercer trimestre de 2026.

Este jueves, la coalición que redactó la carta abierta se manifestó por la mañana, antes de la reunión en la que los accionistas votaron la operación, frente a la sede de Warner Bros. Discovery en Manhattan, Nueva York.

De acuerdo con Variety, esta tarde también está previsto que protesten en Washington D.C. frente al Instituto de la Paz Donald J. Trump, donde se celebrará una cena privada que el director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, ofrecerá en honor al presidente de EE. UU., Donald Trump, y a corresponsales de CBS News en la Casa Blanca.