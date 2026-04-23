Trump dice que no siente presión por terminar la guerra: "Tengo todo el tiempo del mundo"

"Para aquellas personas que leen el decadente The New York Times o ven las noticias falsas de la CNN, y que creen que estoy 'ansioso' por poner fin a la guerra (¡si es que a eso se le puede llamar guerra!) con Irán, les informo que soy, posiblemente, la persona que menos presión ha sentido jamás al ocupar este cargo. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no", señaló en un mensaje en su red Truth Social.

El republicano, quien ha incrementado en los últimos meses sus críticas contra los medios de comunicación, aseguró de nuevo que la Armada de Irán "yace en el fondo del mar" y que ha acabado con sus capacidades aéreas y militares.

"A partir de este punto, la situación solo puede empeorar. ¡El tiempo no juega a su favor!", añadió.

Además, dijo que el bloqueo naval que mantiene sobre las costas de la República Islámica es "hermético y contundente".

Respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Teherán Trump insistió en que solo se llegará al mismo cuando este "resulte oportuno y beneficioso" para EE.UU. y sus aliados.

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La Casa Blanca informó el miércoles de que el presidente, quien ha afirmado que existe la posibilidad de retomar el viernes las negociaciones con el Gobierno iraní, no ha fijado ningún plazo a la nación persa para llegar a un acuerdo.

Trump anunció el martes su decisión de extender de forma indefinida el alto el fuego con Irán hasta que el Gobierno de la República Islámica, al que considera dividido, le presente una propuesta unificada de acuerdo.

El presidente estadounidense tomó esa decisión a pocas horas de que venciera el alto el fuego vigente y a pesar de que el mismo martes declaró que no pretendía prorrogarlo y que estaba dispuesto a retomar los "bombardeos" contra Irán.

Teherán mantiene su bloqueo en el estrecho de Ormuz, mientras que Washington está impidiendo a su vez que buques con origen o destino en puertos iraníes, puedan transitar por el paso marítimo.