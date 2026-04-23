Trump elogia la labor "excepcional" del secretario de Marina tras abandonar el cargo

"John Phelan es inteligente, firme y respetado por todos y aunque ha decidido dejar su cargo como secretario de Marina, aprecio enormemente la labor que ha realizado y, sin duda alguna, me encantaría volver a contar con él en la Administración Trump en algún momento en el futuro", escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

Phelan, que hasta hoy era el encargado de organizar, entrenar y equipar a las fuerzas navales de Estados Unidos, dejó el miércoles su cargo, de acuerdo con el portavoz del Departamento de Guerra, Sean Parnell.

"El secretario de la Marina, John C. Phelan, abandona la Administración con efecto inmediato", escribió Parnell en un mensaje en X en el que añadió que Hegseth y el subsecretario de Guerra, Steve Feinberg, agradecen a Phelan "su servicio al Departamento y a la Marina de los Estados Unidos".

Sin embargo, medios como el New York Times venían informando de que Phelan mantenía importantes desacuerdos con Hegseth y Feinberg.

Según escribió Trump en Truth Social, el ya exsecretario ayudó a reconstruir la Marina, una de las mayores reivindicaciones de su Administración, que, como ha dicho en varias ocasiones, "había quedado mermada y casi abandonada" bajo la gestión de su antecesor, el demócrata Joe Biden (2021-2025).

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Phelan, al que Trump definió como un "amigo desde hace mucho tiempo" y un "empresario de gran éxito", se suma a la larga lista de funcionarios del Pentágono que han abandonado sus cargos bajo el mandato de Hegseth, entre ellos el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, general Randy George, cuya salida se anunció a principios de abril.

La lista, que medios como la emisora NPR estiman que abarca unos 30 altos cargos militares, continúa aumentando pese al complejo momento que vive el Pentágono por la impopular guerra contra Irán.

El lugar de Phelan, será asumido de forma interina por el subsecretario Hung Cao, de acuerdo con el Pentágono.

El secretario de Marina no tiene incidencia directa en los operativos de combate de Estados Unidos, aunque se encarga de definir presupuestos, tecnología y logística de desplazamiento.