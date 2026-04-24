Menor impacto climático y baja en robo de autos alivian costos de aseguradoras mexicanas

El sector no enfrentó en los primeros tres meses del año eventos extraordinarios como sismos, huracanes o lluvias torrenciales, factores que históricamente elevan la frecuencia y el costo de los siniestros, especialmente en la segunda mitad del año.

A ello se sumó una baja en el robo de vehículos asegurados y una mejora en su recuperación, lo que, según la AMIS, “evidencia el trabajo coordinado entre el sector y las autoridades”.

“La colaboración entre instituciones y el intercambio de información son clave para avanzar en la prevención del delito y mejorar la recuperación de unidades en el país”, señaló el organismo.

En este contexto, la aseguradora Quálitas reportó que durante el primer trimestre de 2026 su índice de siniestralidad en el ramo automotriz se ubicó en 62,6 %, un nivel que la industria considera sostenible, aunque superior al del mismo periodo del año anterior por el aumento en el costo promedio de los siniestros y ajustes regulatorios.

La compañía atribuyó esta moderación en parte a factores estacionales, ya que el primer trimestre suele registrar menos accidentes, con la frecuencia más baja observada desde 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, durante el periodo no se presentaron fenómenos climáticos relevantes, como tormentas o lluvias intensas, que habitualmente elevan los reclamos por daños materiales.

Sin embargo, el sector anticipa que la siniestralidad repuntará conforme avance el año, debido al ciclo estacional y a una mayor incidencia de eventos meteorológicos.

En materia de robo de autos, Quálitas reportó una reducción cercana al 14 % en unidades aseguradas sustraídas, en línea con la tendencia de la industria, mientras que este tipo de eventos representó alrededor del 12 % del costo total de sus siniestros.

Los datos más recientes de la AMIS muestran que, entre febrero de 2025 y enero de 2026, el robo de vehículos asegurados disminuyó 15 % respecto al periodo previo, aunque el delito sigue afectando de forma importante al país, con un promedio de 147 unidades robadas al día.

La tasa de recuperación también mejoró, al pasar de 42 % a 45 % en los últimos 12 meses.

Pese a la reducción, el organismo advirtió que entidades como el Estado de México, Puebla, Jalisco y Sinaloa continúan concentrando la mayor incidencia de este delito.

El comportamiento favorable del primer trimestre ofrece un respiro para el sector asegurador, aunque persisten riesgos asociados al clima y a la inseguridad vehicular para el resto de 2026.