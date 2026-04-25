Araqchí aterriza en Mascate tras abordar la guerra con EE.UU. en su visita a Pakistán

ٍAraqchí tiene previsto reunirse con su homólogo omaní, Badr al Busaidi, quien había mediado y actuado como interlocutor entre EE.UU e Irán sobre el conflicto por las actividades nucleares iraníes antes del inicio de la guerra a finales de febrero.

Las autoridades y los medios oficiales omaníes no se refirieron al contenido de la visita del ministro iraní, si bien el propio Araqchí dijo este viernes en X que forma parte de una gira le llevará también a Rusia, además de Pakistán, para "coordinar estrechamente con nuestros socios en asuntos bilaterales y consultar sobre la situación regional".

Sus conversaciones en Islamabad se vieron rodeadas de secretismo y suscitaron especulaciones de un posible avance, algo que coincidió con el anuncio de EE.UU de un eventual viaje de los enviados estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff, a Pakistán.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció posteriormente la cancelación del viaje de sus negociadores a Islamabad, una vez Araqchí había abandonado Islamabad.

Araqchí, cuyo país había dejado claro desde el principio de su visita en Islamabad que no tenía intención de reunirse con enviados de Washington, calificó sin embargo su presencia en Pakistán de "muy fructífera".

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El ministro iraní afirmó en su cuenta en X, tras concluir su visita en Pakistán, que ha compartido en ese país "la posición de Irán respecto a un marco viable para poner fin de forma permanente a la guerra contra Irán".

Añadió que "aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia".