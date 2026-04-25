Canciller de Venezuela despide al presidente Petro tras "exitosa reunión" con Rodríguez

"Este encuentro ha sido fundamental para establecer una agenda bilateral más sólida, que incluye proyectos políticos, sociales, diplomáticos y económicos de gran alcance", afirmó este sábado el ministro de Exteriores venezolano en su cuenta de Telegram.

Subrayó que el Gobierno venezolano "valora profundamente" el encuentro con el mandatario de Colombia y señaló que los proyectos planteados entre ambos países se acordaron en el marco de la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración de ambos países, celebrada el 23 y 24 de abril.

En su mensaje, Gil compartió fotografías junto a Petro, durante su despedida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, aunque no precisó si la fecha de partida del mandatario fue este sábado.

El viernes, Petro se reunió con Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo, y ambos acordaron elaborar planes militares para desmantelar las mafias que operan en la extensa frontera que comparten sus países, y apostaron por una interconexión eléctrica y de gas.

Se trató de la primera visita oficial de un presidente a Venezuela desde la captura del ahora depuesto Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses durante el ataque militar del pasado 3 de enero.

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Por su parte, Gil y la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, firmaron el acta final de la III Comisión de Vecindad e Integración, enmarcada en la necesidad de "unión" entre ambos países.

Petro llegó a Venezuela después del mediodía del viernes acompañado de una amplia delegación de funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez; el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Hugo López; y el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia, René Guarín.

A principios de enero, el jefe de Estado colombiano habló por teléfono con Rodríguez, la invitó a visitar su país y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro, confirmó entonces la jefa de la diplomacia de Bogotá.

Después de la jornada de trabajo con la delegación colombiana, Rodríguez recibió al nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, en una reunión privada.