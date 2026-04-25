Grupo armado ataca el radar de Santana, que controla tráfico aéreo en suroeste de Colombia

"Rechazamos de manera categórica el ataque terrorista contra el radar de Santana, infraestructura civil esencial para la seguridad y el control del espacio aéreo nacional", manifestó en su cuenta de X la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

El ataque fue repelido por miembros de la fuerza pública y por el momento se desconoce si causó daños a esa infraestructura aérea.

"Nuestra total solidaridad y respaldo para nuestro personal técnico y los valientes soldados de las Fuerzas Militares y a los Policías que, a esta hora, permanecen en las instalaciones defendiendo la soberanía y los activos estratégicos del Estado", agregó Aerocivil.

En el departamento del Cauca operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos varios frentes de disidencias de las FARC y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como bandas de narcotraficantes que se disputan zonas estratégicas de esa región que es una importante salida al océano Pacífico para el tráfico de drogas.

El Cauca es vecino del Valle del Cauca, donde en la víspera hubo una arremetida de estos grupos, que atacaron con explosivos en Cali el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

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El Ejército atribuyó ambos ataques a la columna Jaime Martínez, parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia.