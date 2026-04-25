Justicia argentina pide informes en la causa por la planta de hidrógeno de HIF en Uruguay

Fuentes de los demandantes confirmaron este sábado a EFE que el pedido de informes fue enviado por el juzgado federal de la ciudad argentina de Concepción del Uruguay a la CARU, la comisión integrada por Argentina y Uruguay que administra el uso común del río Uruguay, límite natural entre ambos países.

En el pedido se solicita a la CARU que informe si ese organismo fue notificada del proyecto de HIF y si la empresa le presentó un estudio de impacto ambiental transfronterizo.

Según las fuentes consultadas, este pedido de informes deberá ser respondido por la CARU en un plazo de diez días hábiles.

La demanda que se tramita en tribunales argentinos fue presentada el pasado 12 de marzo por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay y el senador nacional Adán Bahl, todos peronistas y de la provincia argentina de Entre Ríos (noreste, fronteriza con Uruguay).

Los parlamentarios presentaron una demanda civil de prevención de daños y perjuicios contra Uruguay y HIF Global por el millonario proyecto para la instalación de una planta de combustible sintético (hidrógeno) en la ciudad uruguaya de Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a las costas de la ciudad argentina de Colón.

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Según los demandantes, el Estatuto del Río Uruguay establece que se deben presentar ante la CARU estudios ambientales previos cuando un proyecto pretenda instalarse a la vera del río.

Los denunciantes también afirman que Uruguay incumple con la jurisprudencia fijada en 2010 por la Corte Internacional de La Haya en la demanda entablada en 2006 por Argentina contra Uruguay por la instalación, también a orillas del río Uruguay, de una planta de pasta celulosa de la finlandesa Botnia (luego UPM).

Con una inversión total prevista de 5.385 millones de dólares, el proyecto de HIF se emplazará a 15 kilómetros de Paysandú y a 3 kilómetros de la costa de Colón e incluye un parque de energía solar y otro eólico y una planta para producir hasta 876.000 toneladas de metanol por año a partir de hidrógeno verde.

Según datos de HIF, el proceso de obtención de la autorización ambiental por parte de Uruguay se inició en el primer trimestre de 2024; en el cuarto trimestre de 2025 se obtuvo la viabilidad ambiental de ubicación (VAL); y el pasado 13 de marzo la empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente de Uruguay la solicitud de autorización ambiental previa de la planta de combustibles.