Aduanas de Jordania incauta "gran cantidad" de artículos de brujería en paquetes postales

El Departamento de Aduanas apuntó en un comunicado que estos artículos suelen estar ocultos dentro de paquetes que contienen ropa, juguetes o accesorios infantiles, camuflados entre los envíos.

Indicó que "los artículos incautados fueron debidamente asegurados y confiscados", y que "se formó un comité especializado para destruirlos según los procedimientos establecidos, tras consultar con el Departamento General de 'fatwa'", una institución religiosa encargada de emitir opiniones de la ley islámica sobre distintos asuntos.

Muchas personas practican la brujería en varios países árabes, por lo que pueden ser condenadas a distintas penas de cárcel.

En algunos países, el castigo puede llegar hasta la pena capital, como en Arabia Saudí, donde se aplica una versión estricta de la ley islámica.