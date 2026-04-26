Al menos tres líderes políticos detenidos en Chad tras disolverse una coalición opositora

El GCAP, integrado por trece partidos y grupos de la sociedad civil, fue declarado ilegal después de que la plataforma convocara para el 2 de mayo próximo una "marcha de protesta e indignación".

Entre los líderes detenidos figuran los presidentes del partido Los Demócratas, Avocksouma Djona; de la Unión de Demócratas para el Desarrollo y el Progreso (UDP), Max Kemkoye, y del Partido Africano por la Paz y la Justicia (PAJS), Neatobei Bidi Valentin, si bien algunos medios elevan hasta a nueve el número de arrestados.

En un comunicado, la UDP condenó la detención de su presidente y sus colegas, pues "constituye una grave violación del respeto a los principios fundamentales del Estado de derecho, en particular la libertad de expresión, asociación y opinión".

La UDP exigió la liberación "inmediata e incondicional" de Kemkoye y de los demás líderes del GCAP.

En otro comunicado que recogen este domingo medios locales, el partido Chad Unido expresó su "profunda preocupación" por la detención de líderes opositores, al condenar "estos graves actos" y exigir su liberación inmediata.

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Esa formación cree que las detenciones reflejan "un deterioro de la situación política en Chad", que atribuyó al sistema establecido por el gubernamental Movimiento Patriótico de Salvación (MPS), que apoyó la decisión judicial que anuló las actividades del GCAP.

El partido Los Transformadores condenó también la detención de los líderes políticos en un comunicado. "Estos hechos recuerdan inquietantemente la detención arbitraria del presidente Succès Masra", añadió esa formación.

Un tribunal de Chad condenó en agosto de 2025 a veinte años de prisión firme al líder opositor y ex primer ministro Succès Masra por su presunta implicación en una matanza étnica, tras ser detenido en mayo del año pasado.

El arresto de Masra ocurrió después de que instara al presidente chadiano, Mahamat Idriss Déby Itno, a "modificar el rumbo para que el cambio deseado por el pueblo se haga realidad".

Déby Itno fue elegido con mayoría absoluta en las elecciones presidenciales de mayo de 2024, que marcaron el fin de un periodo de transición política de tres años y en las que tuvo como principal rival a Masra.

La Justicia chadiana rechazó los recursos contra los resultados electorales interpuestos por tres candidatos, entre ellos Masra, quien llegó a autoproclamarse ganador de las elecciones.

El presidente había asumido el poder el 20 de abril de 2021 tras el fallecimiento de su padre, mariscal Idriss Déby Itno, muerto en combate con grupos rebeldes, según la versión oficial, después de treinta años en el poder.