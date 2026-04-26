Araqchí regresa a Pakistán para continuar consultas sobre las negociaciones con EE.UU.

Menos de 24 horas después de abandonar la capital paquistaní y tras una breve visita a Omán, Araqchí regresó a Islamabad y fue recibido por el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a su llegada a la base aérea de Nur Khan, según informó la agencia IRNA.

En Mascate, el jefe de la diplomacia iraní se reunió esta mañana con el sultán de Omán, Haizam bin Tariq, quien pidió "priorizar el diálogo y la diplomacia" para encontrar una salida política al conflicto con Estados Unidos, tras el estancamiento de las negociaciones mediadas por Pakistán.

Araqchí también mantuvo conversaciones telefónicas con su homólogo de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, y con el primer ministro y ministro de Exteriores de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sobre el desarrollo de las negociaciones con Washington a través de Pakistán.

Esta madrugada, IRNA había informado de que Araqchí volvería a Islamabad antes de viajar a Moscú, e indicó que parte de la delegación iraní, que regresó a Teherán para consultas y obtener instrucciones sobre cuestiones relacionadas con el fin de la guerra, se incorporará al ministro en la capital paquistaní.

Araqchí afirmó el sábado por la noche que en sus reuniones con las autoridades paquistaníes había presentado un “marco viable” para poner fin de forma definitiva a la guerra con EE.UU., por lo que su retorno a Pakistán podría responder a la espera de una reacción de Washington.

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Anoche, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la cancelación del viaje de sus negociadores, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Pakistán, al afirmar que no es necesario realizar largos desplazamientos diplomáticos sin garantías de resultados y que los iraníes pueden llamar a Washington cuando quieran.

Más tarde, Trump dijo que representantes iraníes habían realizado una nueva oferta de negociación, pero que tampoco le satisface.