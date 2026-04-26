Egipto pide "compromiso total" con la vía diplomática en conversación con Irán y Catar

Durante las conversaciones con el jefe de la diplomacia de Irán, Abás Araqchí, y de Catar, Mohamed bin Abdelrahmán, el ministro egipcio subrayó "la necesidad de un compromiso total con la solución diplomática" y dijo que "el diálogo es la garantía fundamental para evitar que la región entre en riesgo de una escalada".

"Las conversaciones se centraron en el curso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán", indicó el Ministerio de Exteriores de Egipto en un comunicado, que apuntó que Abdelaty también pidió "intensificar las consultas y la coordinación entre las partes involucradas".

El objetivo de estos esfuerzos, añadió, es garantizar la sostenibilidad del acuerdo de alto el fuego y "la consolidación de la desescalada, lo que en última instancia conducirá al fin de la guerra".

En este sentido, recordó que durante este periodo de alto el fuego, que fue extendido indefinidamente, es necesario "el respeto a la soberanía de los Estados y la consideración de las preocupaciones de seguridad de los países de la región", en especial los del golfo Pérsico, que fueron blanco de ataques de represalia iraníes.

"La coordinación continua y la acción conjunta son la única vía para apoyar la seguridad y la estabilidad en la región y preservar las capacidades de los países de la región", reafirmó Abdelaty.

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Este mismo domingo, Araqchí se reunió en Mascate con el sultán de Omán, Haitham bin Tariq, quien le pidió "priorizar el diálogo y la diplomacia" para encontrar una salida a la guerra con Estados Unidos tras el estancamiento de las negociaciones en Pakistán.

Al término de su estancia en Islamabad este fin de semana, Araqchí escribió en su cuenta oficial de X que había presentado a los mediadores paquistaníes un "marco viable" para poner fin de forma definitiva a la guerra, si bien destacó que "aún queda por ver si Estados Unidos es realmente serio respecto a la diplomacia".