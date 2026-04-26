El Ejército israelí ordena nuevas evacuaciones de localidades del sur de Líbano

El comunicado, publicado por el portavoz militar israelí en lengua árabe, menciona específicamente a los habitantes de Mifdun, Shukine, Yahmur, Arnun, Zuat Al Sharqiya, Zuat Al Garbiya y Kafr Tabnit, a quienes ordena "abandonar sus viviendas de manera inmediata y mantenerse a una distancia mínima de 1.000 metros" del área señalada.

Según la nota del Ejército israelí, la medida responde a "violaciones del alto el fuego" por parte de Hizbulá, lo que "le obliga a llevar a cabo acciones contundentes" contra sus posiciones, en línea con la orden dada este sábado por Netanyahu.

El anuncio, publicado por la oficina del mandatario, se produjo después de que este sábado el Ejército israelí reportara dos proyectiles y un dron lanzados desde el Líbano hacia territorio israelí, lo que calificó como una "flagrante violación" por parte de Hizbulá del alto el fuego vigente, en el que se producen a diario ataques israelíes mortales en territorio libanés.

Al menos cuatro personas murieron este sábado en dos ataques aéreos israelíes contra un camión y una motocicleta en una ciudad del sur del Líbano, pese a la tregua de tres semanas anunciada por Estados Unidos el viernes de madrugada.

Según las autoridades sanitarias del Líbano, al menos 2.491 personas han muerto y otras 7.719 han resultado heridas en ese país por ataques de Israel desde que Hizbulá volviera a lanzar proyectiles contra el Estado hebreo a partir del 2 de marzo, en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán emprendidos a finales de febrero.