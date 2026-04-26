Emiratos tacha de "crimen atroz" el ataque contra Trump y condena el "extremismo"

"Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el ataque armado contra Su Excelencia Donald Trump, presidente de Estados Unidos de América, y expresa su profundo pesar por este atroz crimen", dijo el Ministerio de Exteriores emiratí en un escueto comunicado.

El departamento también manifestó la "solidaridad" del país del golfo Pérsico con el mandatario, así como con "su familia, el Gobierno y el pueblo de Estados Unidos", al tiempo que condenó "estos actos criminales".

También expresó el "firme rechazo" de Emiratos -uno de los principales aliados de Washington en Oriente Medio- "a toda forma de violencia, extremismo y terrorismo que atente contra la seguridad y la estabilidad".

El incidente ocurrió en la noche del sábado (hora de Estados Unidos) durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en un céntrico hotel de la capital estadounidense.