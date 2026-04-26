Encuentran en Rumanía nuevos fragmentos de dron con explosivos

Después de recibirse una llamada al número de emergencia 112 denunciando la presencia de objetos sospechosos, la policía acordonó la zona y el Ministerio de Defensa envió especialistas para "evaluar los riesgos" sobre el terreno.

"El equipo de pirotecnia del servicio de inteligencia rumano, que operaba el domingo 26 de abril en la zona de Luncaviţa y Vacareni, en la comarca de Tulcea, donde se reportaron fragmentos de dron, confirmó la presencia de una carga explosiva", señaló el citado ministerio en un comunicado.

La Inspección de Situaciones de Emergencia de Tulcea emitió una alerta para que los ciudadanos estén atentos y acaten las recomendaciones de las autoridades transmitidas a través de los canales institucionales mientras los especialistas se disponen a neutralizar los fragmentos mediante detonación controlada en un espacio especialmente acondicionado para ello.

Las autoridades estiman que se trataría de un dron ruso que, como parte de un ataque a Ucrania, entró en el espacio aéreo rumano en la madrugada del sábado, cuando por primera vez desde el inicio de la invasión rusa al país vecino, en Rumanía se registraron daños materiales causadas por un avión no tripulado.

En la ciudad rumana de Galati, en el sureste del país, cerca de la frontera con Ucrania, un edificio anexo a una vivienda y un poste de electricidad resultaron dañados por el impacto de fragmentos de un dron Geran 2, una versión del iraní Shahed fabricada en Rusia.

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El aparato recorrió 15 kilómetros volando a baja altura en el espacio aéreo rumano antes de ser pulverizado por un ataque desde Ucrania, según las informaciones difundidas el sábado por el Ministerio de Defensa del país balcánico.

El artefacto, que también transportaba una carga explosiva, fue recuperado por especialistas y detonado de forma controlada fuera de la ciudad la tarde de esa misma jornada.

Más de 500 personas fueron evacuadas de la zona durante las operaciones.

El embajador ruso en Bucarest fue citado al Ministerio de Exteriores rumano para protestar por la violación del espacio aéreo rumano e instar a Moscú "a cesar los ataques contra Ucrania, incluyendo los dirigidos contra la infraestructuracivil ucraniana en las proximidades de la frontera con Rumanía", según reseñó un comunicado oficial emitido después del encuentro.

Bucarest destacó ante el enviado del Kremlin "la responsabilidad exclusiva de la Federación Rusa en la guerra de agresión en curso contra Ucrania".