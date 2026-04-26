Irán ejecuta a un condenado por pertenecer al grupo opositor armado Yeish al Adl

El hombre, identificado como Amer Ramash, fue ejecutado después de que su sentencia de muerte fuera confirmada por el Tribunal Supremo de Irán, según informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

Ramash fue acusado de “rebelión armada” por su implicación en atentados con bombas y emboscadas dirigidas contra personal militar, tras un proceso judicial que incluyó la revisión de pruebas obtenidas y confesiones realizadas durante interrogatorios.

El ejecutado admitió haber sido reclutado formalmente por Yeish al Adl tras prestar juramento al grupo y recibir entrenamiento en el extranjero, de acuerdo con la versión oficial.

Irán ha acelerado las ejecuciones desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos, y esta semana ha informado de siete ahorcados, todos —salvo Ramash— por su participación en las protestas de enero o por vínculos con la inteligencia israelí, el Mosad.

Yeish al Adl es un grupo suní opuesto al Gobierno chií de Irán que busca la independencia de la provincia de Sistán-Baluchistán y que Teherán considera terrorista.

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Irán es uno de los países con mayor número de ejecuciones en el mundo y en 2025 ahorcó a 1.639 personas, un 68 % más que el año anterior, lo que supone la cifra más elevada en el país desde 1989, según el informe anual de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).