La Flotilla Global Sumud zarpa desde Sicilia con 56 embarcaciones rumbo a Gaza

"La Flotilla Global Sumud confirma que 56 embarcaciones han partido oficialmente del Porto Xiphonio en Augusta esta tarde, iniciando la mayor movilización marítima civil coordinada de la misión hasta la fecha y poniendo rumbo formalmente hacia el Mediterráneo oriental", confirmó la organización en un comunicado.

Esta flotilla se une a la delegación que zarpó el pasado 15 de abril desde Barcelona con 39 barcos y a la representación de Francia.

A la iniciativa, que es la segunda que sale desde Barcelona tras el intento de 2025 (que no logró romper el cerco israelí) se han sumado para prestar apoyo técnico y logístico barcos de gran calado como el de la ONG Proactiva Open Arms, liderada por Oscar Camps, y el Arctic Sunrise del grupo ecologista Greenpeace.

Aunque la salida de las naves desde Sicilia estaba prevista para el viernes, la partida se pospuso hasta hoy debido a las malas condiciones meteorológicas en el Mediterráneo central.

"Esta flotilla no es un acto aislado; es parte de un esfuerzo internacional creciente para exponer e interrumpir los sistemas que sostienen el bloqueo, desde las rutas de navegación globales hasta la política estatal", se señala en la nota.

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Los objetivos, detalla la organización, son desafiar "el bloqueo ilegal de Israel", avanzar en la reapertura de un corredor humanitario permanente e intensificar la presión internacional coordinada sobre los gobiernos y las corporaciones "cómplices en su ejecución".