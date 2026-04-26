Los muertos en el Líbano por los ataques de Israel superan los 2.500 en casi dos meses

El departamento dijo en un comunicado que "el balance total acumulado de la agresión, desde el 2 de marzo hasta el 26 de abril, es de 2.509 mártires y 7.755 heridos", mientras indicó que los ataques israelíes registrados este sábado acabaron con la vida de al menos siete personas y causaron 24 heridos, entre ellos tres niños.

Los ataques israelíes contra el Líbano no han cesado pese a la entrada en vigor de la tregua de diez días, anunciada el pasado 16 de abril por el presidente estadounidense, Donald Trump, y la extensión de la misma por un periodo de tres semanas adicionales.

Este mismo domingo la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de múltiples ataques aéreos israelíes en diferentes puntos del sur del Líbano, después de que el Ejército de Israel instara a evacuar "de inmediato" varias localidades de la zona.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó anoche golpear "con contundencia" al grupo chií Hizbulá, que ha respondido con ataques contra posiciones militares de Israel a las acciones de Israel contra el territorio libanés durante el alto el fuego.

Según el Ejército israelí, la medida responde a "violaciones del alto el fuego" por parte de Hizbulá, lo que "le obliga a llevar a cabo acciones contundentes" contra sus posiciones, en línea con la orden dada este sábado por Netanyahu.

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En la misma línea, el movimiento chií defendió este domingo que sus ataques son "legítimos" por las "persistentes violaciones" israelíes de la tregua, al tiempo que condenó las acusaciones del primer ministro israelí de "socavar" el acuerdo alcanzado en Washington.