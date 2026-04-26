Mueren 17 migrantes somalíes al naufragar una embarcación en aguas entre Argelia y España

"En el mar, entre España y Argelia, han muerto hasta 17 jóvenes somalíes. Según la información que hemos recibido, 12 eran varones y 5 eran mujeres. Sus edades oscilaban entre los 18 y los 30 años", afirmó el director de la SoDMA, Mahmoud Moalim, en declaraciones recogidas este domingo por medios locales.

Moalim instó a las familias de los fallecidos a contactar con la agencia para que los funcionarios puedan proporcionar información más completa.

"Tenemos fotografías de los fallecidos. Queremos obtener más información y pedimos a los padres que se pongan en contacto con nosotros para poder determinar el número exacto de fallecidos y actualizar nuestros registros", señaló el director.

Además, el responsable de la SoDMA, con sede en la capital somalí, Mogadiscio, advirtió a los jóvenes de este país del Cuerno de África sobre los peligros de la trata de personas, subrayando que estos incidentes han aumentado en los últimos años debido al creciente número de personas que mueren en el mar.

"Jóvenes somalíes, les decimos que estas situaciones se han vuelto demasiado comunes. Por favor, tengan cuidado con la trata de personas. La migración es extremadamente difícil, dolorosa y peligrosa", añadió Moalim, en declaraciones a periodistas este sábado.

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El mar Mediterráneo continúa siendo una de las rutas más peligrosas utilizadas por migrantes y traficantes que intentan llegar a Europa.

El Mediterráneo central fue nuevamente en 2025 la ruta migratoria marítima más letal del mundo, con 1.330 muertes registradas, según informó el pasado martes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.