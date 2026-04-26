Oposición de Venezuela expresa "enérgica condena" al ataque contra Trump en EE.UU.

"Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela expresamos nuestra enérgica condena al atentado ocurrido la noche de ayer en la Cena Anual de Corresponsales con las autoridades del Gobierno de los Estados Unidos", afirmó la agrupación en un mensaje publicado en X.

En el texto, la PUD también extendió su "solidaridad" a la población estadounidense y deseó que "todos los presentes" en el incidente "se encuentren a buen resguardo junto a sus familias".

El partido opositor Convergencia publicó más temprano un comunicado en rechazó al suceso y con un mensaje en contra de la violencia política.

"La violencia contradice los principios democráticos y nunca será el camino para quienes apostamos por la libertad, la convivencia y el entendimiento entre las naciones", agregó el partido.

El sábado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, también rechazó el "intento de agresión" contra el presidente estadounidense, a quien extendió sus "deseos de buena voluntad".

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Rodríguez añadió que la violencia "nunca será una opción" para aquellos que defienden "las banderas de la paz".

El Servicio Secreto de EE.UU. evacuó al presidente Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba este sábado la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecieron disparos, según relató un periodista de EFE que se encontraba en el evento.

También fueron evacuados otros miembros del Gobierno que habían asistido a la gala celebrada en el Hotel Hilton de Washington, como los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, o de Guerra, Pete Hegseth.