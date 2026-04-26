Sheinbaum inaugura tren que conectará la capital mexicana con Estados de México e Hidalgo

El tren busca mejorar el acceso desde la capital mexicana a la terminal aérea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), abaratar traslados para municipios periféricos del Estado de México y recuperar a Buenavista, en la Ciudad de México, como nodo ferroviario nacional.

“Este tren, que conecta Ciudad de México a Estado de México y el estado de Hidalgo, llevará el nombre, a partir de hoy, de tren Felipe Ángeles”, afirmó la mandataria durante la ceremonia de apertura de la obra, que forma parte de su política de rescate de trenes de pasajeros.

La ruta tiene un recorrido de 41,6 kilómetros entre Buenavista y el AIFA.

En su primera etapa, el traslado tomará alrededor de 60 minutos, aunque las autoridades prevén reducirlo a 43 minutos conforme se estabilice la operación.

El servicio iniciará con cuatro trenes en circulación, uno en reserva y uno en mantenimiento, aunque cuenta con diez trenes listos para incorporarse de forma progresiva.

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Cada unidad tiene capacidad para 719 pasajeros, con una frecuencia inicial de 30 minutos y una meta de reducirla a 12 minutos.

Durante el primer mes, el trayecto entre Buenavista y el AIFA tendrá una tarifa promocional de 45 pesos (unos 2,5 dólares), mientras que los viajes a estaciones intermedias costarán 11,5 pesos (casi 0,64 dólares).

Las tarifas definitivas se publicarán después de ese periodo.

La obra apunta también a atender la movilidad cotidiana de municipios del Estado de México, no solo a pasajeros aéreos, toda vez que conecta con el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán, la Línea B del Metro, tres líneas del Metrobús, Ecobici, Mexibús y transporte público local, todas en la entidad más poblada del país.

Sheinbaum defendió la obra como parte de una visión social de la infraestructura.

“Garantizamos el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la salud y también el derecho a la movilidad”, dijo.

La mandataria añadió que el rescate ferroviario representa “la posibilidad de que las y los mexicanos, a precios accesibles y en el mejor transporte posible, puedan moverse por todo el país”.

Además de conectar con el AIFA, Buenavista se perfila como punto de partida de nuevas rutas ferroviarias hacia Pachuca, Querétaro, Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara y Celaya, según explicó Andrés Lajous, director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado del Gobierno mexicano.

El proyecto incluye seis estaciones nuevas, elevadores, guías podotáctiles, espacios para maletas, videovigilancia, bocinas y accesibilidad universal en estaciones y trenes.

“Hoy le decimos al pueblo de México: gobernamos para el pueblo, misión cumplida, pueblo de México”, cerró Sheinbaum antes del corte de listón.