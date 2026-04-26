Tres muertos y tres heridos en Lugansk tras ataque ucraniano con dron

Según Leonid Pásechnik, el gobernador de Lugansk leal a Moscú, el ataque tuvo lugar en la aldea de Bulgákovaka.

“Anoche se produjo una tragedia en la aldea de Bulgákovka, en el distrito municipal de Kremenski. Un dron enemigo atacó a jóvenes que se encontraban frente a su casa. Dos chicos de 18 años y una chica de 28 fallecieron en el lugar a causa de las heridas recibidas", escribió Pasechnik en su canal en MAX, el Telegram ruso.

Añadió que dos adolescentes de 15 años y un joven de 21 resultaron heridos. "Están recibiendo toda la asistencia médica que necesitan”, apuntó.

La víspera, Pásechnik informó de otros tres muertos en Lugansk por ataques enemigos con drones.