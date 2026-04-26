UE condena "enérgicamente" los ataques de Al Qaeda y grupos secesionistas en Mali

"La Unión Europea condena enérgicamente los atentados terroristas perpetrados en Mali el 25 de abril," dijo el portavoz europeo de Asuntos Exteriores, Anouar El Anouni, en un comunicado.

El portavoz añadió que la UE "transmite su más sincero pésame a las familias de las víctimas y a las autoridades malienses, y expresa asimismo su plena solidaridad con el pueblo maliense"

Del mismo modo, reafirmó la "determinación en la lucha contra el terrorismo, así como nuestro compromiso con la paz, la seguridad y la estabilidad en Mali y en todo el Sahel".

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Mali informó este sábado de que "grupos armados terroristas" intentaron atacar varias ciudades del país, pero sufrieron "reveses inmediatos" a manos del Ejército, que logró la "neutralización" de cientos de atacantes.

El secesionista Frente de Liberación del Azawad (FLA), que reclama esa vasta región del norte, y el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (JNIM, filial de Al Qaeda en el Sahel) anunciaron haber lanzado una ofensiva coordinada en el norte del país, lo que llevó a la toma de la ciudad estratégica de Kidal.

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JNIM lanzó además ataques unilaterales contra sedes civiles y cuarteles militares en Bamako y otras ciudades del centro del país, y asaltó el aeropuerto internacional de la capital maliense, donde se suspendieron los vuelos debido a los hechos.

El Gobierno maliense ha decretado un toque de queda nocturno de tres días en todo el distrito de Bamako.

Desde 2020, Mali está gobernado por una junta militar en un contexto marcado por la inestabilidad y la violencia que sufre el país desde hace más de una década a causa de los secesionistas norteños, que reclaman la región del Azawad, y de grupos yihadistas afiliados al Estado Islámico y a Al Qaeda.