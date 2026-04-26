Veintidós países iberoamericanos abordarán en España los problemas de infancia y juventud

El martes comenzarán a llegar las delegaciones de los diferentes países participantes y será al día siguiente cuando desarrollen la XX Reunión Ministerial Iberoamericana de Juventud y XIII Reunión Ministerial Iberoamericana de Infancia y Adolescencia, informaron este domingo fuentes del Gobierno de España.

Durante los encuentros se abordarán cuestiones como la erradicación de la pobreza infantil y de la violencia contra la infancia y la adolescencia y se promoverá el intercambio de buenas prácticas legislativas y programáticas en esa materia.

Asimismo, se buscará desarrollar mecanismos de cooperación entre los distintos países iberoamericanos para prevenir, detectar y combatir todas las formas de violencia, tanto en entornos físicos como digitales.

La reunión ministerial impulsará el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas y avanzadas, orientadas al objetivo común de que ningún niño, niña o adolescente en Iberoamérica viva en situación de pobreza en 2030.