William Ospina afirma que Petro ha cumplido "labor importante" al visibilizar a marginados

"Ha hecho algunas cosas por visibilizar a sectores de la sociedad colombiana que habían estado tradicionalmente marginados, excluidos, inclusive borrados de la sensibilidad y de la percepción de la sociedad, y en esa medida yo creo que ha cumplido una labor importante", declara Ospina en una entrevista, en el Congreso Internacional de Escritores en Caguas, una localidad de la zona montañosa central de Puerto Rico.

El escritor de reconocidos textos como '¿Dónde está la franja amarilla?' o la trilogía sobre la conquista 'Ursúa, El País de la Canela y La serpiente sin ojos', explica que su país anhela "la necesidad de cambios profundos".

El 31 de mayo se llevarán a cabo en Colombia unos reñidos comicios en los que la carrera por la presidencia, según las encuestas, se disputa entre el senador izquierdista Iván Cepeda, miembro del partido gobernante de Gustavo Petro, el abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella y la senadora derechista Paloma Valencia.

"Me siento escéptico con respecto a lo que hay en estos momentos como oferta política para las elecciones que vienen. No siento que ninguno de los candidatos esté articulando realmente las propuestas que desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, el país requiere para verdaderamente cambiar", apunta el novelista de 72 años.

Para Ospina, "ya es hora" de pasar página y de que el país encuentre la manera de hablar "un poco más del presente y del futuro y no tanto del pasado y de las muchas ofensas que nos hemos hecho los unos a los otros".

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En este sentido, reclama que no le hagan pagar a las nuevas generaciones el precio de los errores que cometieron las anteriores.

El autor de la Antología Poesía 1974-2004, 'El país del viento' (1992) y '¿Con quién habla Virginia caminando hacia el agua?' expresa que las palabras tienen un poder especial que va más allá de su capacidad de comunicar, de su capacidad de intercambiar.

"Un poder que tiene que ver con la memoria, que tiene que ver también con una expresividad más rica y que tiene que ver también con la posibilidad de pensar el futuro", sostiene Ospina sobre la relevancia del lenguaje en un congreso que se celebra bajo el lema 'El poder de la palabra'.

"Ahora nos dicen que hay máquinas que pueden hacer novelas y que pueden hacer poemas y que pueden hacer crónicas, y es posible que eso le ayude a las máquinas, pero no nos ayuda a nosotros, porque los libros que necesitamos hacer, necesitamos hacerlos nosotros, no que alguien los haga por nosotros", concluye.