Abogado contra salón de baile de la Casa Blanca rechaza retirar demanda pese a presiones

"La afirmación de que esta demanda pone la vida del presidente en 'grave riesgo' es incorrecta e irresponsable", escribió el abogado del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, Gregory Craig, en referencia al fiscal general adjunto del Departamento de Justicia, Brett Shumate, quien envió una misiva al grupo exigiendo que retiraran voluntariamente la demanda.

"En pocas palabras, este caso no pone en peligro la seguridad del Presidente de ninguna manera", escribió Craig en una carta a la que tuvo acceso la cadena CNBC.

Este domingo, un día después del intento de ataque a Trump, el mandatario exigió la finalización inmediata del polémico salón e insistió en que el incidente justifica la necesidad de contar con un espacio de alta seguridad dentro del perímetro de la residencia presidencial.

"Lo que pasó anoche (sábado) es exactamente la razón por la que nuestros grandes militares, el Servicio Secreto y las fuerzas del orden han estado exigiendo que se construya un salón de baile grande y seguro en los terrenos de la Casa Blanca", afirmó Trump.

El fiscal general interino, Todd Blanche, publicó en X una carta dirigida a los abogados que representan al Fondo, en la que calificó la demanda de dicha organización como "frívola" y amenazó con una nueva moción de desestimación en caso de que continuaran con la demanda.

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Por su parte, el abogado del demandante insistió en que la Administración puede acudir al Congreso en cualquier momento para obtener la autorización necesaria para proceder con el proyecto, una de las razones principales por las que esta institución conservacionista presentó la demanda que detiene temporalmente la construcción del salón.

"Lo que el terrible suceso del sábado no cambia es el hecho de que la Constitución y múltiples estatutos federales exigen que el Congreso autorice la construcción de un salón de baile en los terrenos de la Casa Blanca, y que el Congreso no lo ha hecho", añadió.

Este lunes, su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, volvió a insistir en esta idea al considerar que el salón no es simplemente un proyecto "divertido" para el republicano, sino algo "fundamental para la seguridad nacional".

Según el presidente, el nuevo salón, de unos 8.000 metros cuadrados, es una estructura "de alto secreto militar" que cuenta con los niveles más altos de seguridad y que carece de habitaciones superiores por donde "personas no autorizadas puedan filtrarse", en referencia a Cole Allen, el hombre que intentó atacar a Trump y a miembros de la Administración el sábado.