Albares llega a la República Dominicana en la segunda parada de su gira por América Latina

Albares, quien arribó al país procedente de Puerto Rico y que también visitará México, participará este lunes en un encuentro empresarial en la sede de la Embajada de España en la República Dominicana.

El martes continuará con su visita oficial en el país para acudir a un proyecto de cooperación impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) y posteriormente se entrevistará con su homólogo, Roberto Álvarez, con quien repasará los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

La XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno se celebrará en la capital española los días 4 y 5 de noviembre de 2026, bajo el lema: 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo' .

Esta visita a Santo Domingo "se realiza en reciprocidad al encuentro sostenido por ambos cancilleres en Madrid, en mayo de 2025, y da seguimiento a los compromisos de trabajo acordados en esa ocasión", destacó la Cancillería dominicana en un comunicado.

República Dominicana y España "mantienen relaciones diplomáticas de larga data y una agenda de cooperación en áreas de interés común, en el marco de un diálogo institucional continuo y respetuoso", agregó la nota.

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España lideró el año pasado, con 1.086 millones de dólares, la inversión extranjera directa (IED) en la República Dominicana, superando a los Estados Unidos, según cifras oficiales.